Come vedere Inter-Roma Streaming Gratis in italiano Video di Coppa Italia

Come vedere Inter-Roma Streming Gratis senza Rojadirecta in italiano. Inter e Roma si sfidano in gara secca a San Siro nei quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre arrivano all’appuntamento dopo aver superato l’ostacolo ottavi di finale non senza qualche difficoltà: si gioca alle ore 21:00 italiane di oggi martedì 8 febbraio 2022.

Come ci ricorda la Gazzetta dello Sport, cancellare l’amarezza per la sconfitta nel derby in campionato e ottenere il pass per le semifinali di Coppa Italia, obiettivo chiaro quello dell’Inter di Simone Inzaghi che questa sera alla 21 sfida la Roma del grande e amatissimo ex José Mourinho. Quarti di finale di Coppa Italia tutti da vivere quelli che si giocano a San Siro tra i nerazzurri e i giallorossi: la vincente affronterà una tra Milan e Lazio. Andiamo a scoprire dover vedere Inter-Roma streaming diretta tv.

Inter-Roma probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Sanchez. Allenatore Simone Inzaghi.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Viña; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. Allenatore Josè Mourinho.

Inter-Roma Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Inter-Roma in tv e in chiaro su Canale 5. Telecronista Mediaset per Inter-Roma sarà Riccardo Trevisani, con commento tecnico di Roberto Cravero. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Dove vedere Inter-Roma Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Inter-Roma si potrà vedere anche in streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity da pc fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it.

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Inter-Roma streaming.

Collegandoti sui rispettivi account Twitter delle due squadre, avrai la possibilità di seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita Inter-Roma, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più pericolose prodotte dalle due formazioni.