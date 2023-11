Musicoterapia per bambini autistici: benefici e risultati straordinari

La Musicoterapia può rappresentare un’importante risorsa per i bambini affetti da disturbi del range autistico, in quanto è in grado di ridurre l’ansia e migliorare le competenze comunicative, relazionali e motorie. A dichiararlo, in occasione della Giornata Europea della Musicoterapia (15 novembre), è Marinella Maggiori, Presidente dell’Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia (AIM) e musicoterapeuta del Centro Terapeutico dell’Antoniano di Bologna, che da oltre 40 anni offre trattamenti riabilitativi per bambini con disturbi dell’età evolutiva.

Tra i principali servizi forniti dalla struttura, che condivide gli spazi e l’essenza con Zecchino d’Oro, figurano i percorsi di musicoterapia. Nel 2022 sono state dedicate oltre 1.700 ore a questa disciplina, che è la seconda, in termini di numero di ore, solo dopo la logopedia.

Il Centro ha riscontrato un aumento negli ultimi anni dell’afflusso di bambini con disturbi del range autistico, e in particolare le musicoterapeute hanno visto un incremento del 30% dei bambini con questo tipo di disturbo a partire dal 2020.

“La musica non è semplicemente arte, ma è anche emozione, sensazioni e coinvolgimento“, aggiunge Marinella Maggiori. “È come se fosse un’altra forma di comunicazione, un linguaggio universale che tutti possono comprendere e riconoscere. Ecco perché la musicoterapia è efficace e porta a risultati straordinari, specialmente per i soggetti autistici”.

“La musica ha un potere immenso“, afferma fra Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano. “Padre Ernesto ci ha mostrato questo settant’anni fa, quando oltre a creare una mensa per coloro che non avevano cibo, sognò un luogo che alimentasse anche l’anima e lo riempì di musica e teatro.

Il Piccolo Coro e Zecchino d’Oro hanno diffuso felicità e valori preziosi a diverse generazioni di adulti e bambini, e oggi il nostro Centro Terapeutico di Bologna rappresenta un altro esempio di ciò che “la musica può” veramente fare, trasformandosi anche in supporto e opportunità di una nuova vita per coloro che ne hanno più bisogno.

Proprio per queste ragioni abbiamo deciso di intitolare la prossima edizione di Zecchino d’Oro, in onda su Rai 1 dal 1 al 3 dicembre, “La musica può”, per rendere omaggio ai miracoli che la musica ci ha mostrato in questi anni”.

Il Centro Terapeutico di Antoniano, guidato dal dott. Alessandro Ghezzo, sottolinea l’aumento delle diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico, attribuendolo a una maggiore consapevolezza e a diagnosi più tempestive ed efficaci. Secondo l’Osservatorio nazionale, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, in Italia 1 bambino su 77, nell’età compresa tra i 7 e i 9 anni, è affetto da questo disturbo, ma i dati sono aggiornati al 2019.

Per supportare bambini e famiglie affetti da questa condizione, è fondamentale fornire terapie e programmi di riabilitazione al fine di garantire maggiore autonomia e una migliore qualità di vita. Tra le possibili soluzioni, la musicoterapia rappresenta una strada promettente. Studi recenti suggeriscono che essa possa migliorare la connettività cerebrale nelle aree coinvolte nelle capacità comunicative, riducendo complessivamente la gravità dei sintomi e migliorando la qualità della vita dei pazienti.

Il dott. Ghezzo afferma che, sebbene siano incoraggianti, i primi dati richiedono ulteriori approfondimenti tramite ulteriori ricerche. Il Centro Terapeutico di Antoniano, grazie all’esperienza quotidiana nel trattamento di questi bambini, si propone come un osservatorio per monitorare i risultati che possono essere ottenuti attraverso l’uso della musicoterapia.

La terapia musicale offerta dal Centro Terapeutico di Antoniano è un metodo efficace per i bambini con difficoltà relazionali. La musica è un linguaggio universale che supera le barriere e aiuta a regolare le emozioni e affrontare l’ipersensibilità sensoriale. Durante la terapia vengono utilizzati strumenti musicali tradizionali e le canzoni dello Zecchino d’Oro diventano uno strumento terapeutico. Le canzoni dello Zecchino d’Oro sono da sempre un modo per intrattenere i bambini e trasmettere valori, ma grazie al lavoro delle terapiste musicali diventano anche una risorsa per i bambini fragili.