Shopping online: in Italia spedizioni in aumento con l’inizio dei Saldi Invernali 2021

Il 2020 è stato un anno in cui l’eCommerce ha ricoperto un ruolo indispensabile per la ripresa del commercio e dei consumi, fornendo agli utenti la possibilità di ridurre gli spostamenti e acquistare da casa grazie a piattaforme sempre più user-friendly.

Anche nei primi saldi invernali del 2021 questa tendenza si è confermata, rappresentando per molte regioni italiane quasi l’unica alternativa allo shopping nei negozi fisici. Infatti, secondo le analisi di Qapla’, la soluzione integrata innovativa che permette alle realtà che vendono online di gestire le spedizioni in tutte le loro fasi, nel Centro-sud, dove c’è maggiore digital divide, si è registrata una crescita evidente del numero di spedizioni nel periodo tra il 7 e il 31 gennaio 2021 rispetto allo stesso range di tempo nel 2020: in Calabria del +31,9 %, seguita dal Lazio con +20,7%, dalle Marche con +20,5%, la Sicilia con +18,7%, la Campania con +18%, il Molise con +16,8% e la Sardegna con +8,90%. Anche in Friuli Venezia Giulia l’aumento è stato del 13,50%, in Trentino Alto Adige dell’11%, in Lombardia del 4,40% e in Emilia-Romagna del 2,50%. Le percentuali osservate, mostrano un aumento degli acquisti online a livello nazionale, con alcune disomogeneità tra regioni.

Qapla’ ha inoltre preso in esame dei casi locali alto spendenti in alcuni settori merceologici per avere una visione più precisa e completa dei vari spaccati regionali.

In Toscana, nonostante una diminuzione in generale del numero di spedizioni del 23,20% rispetto al 2020, le stesse sono aumentate dell’11% nel settore pet, del 24% nel settore wine&beverage, del 14% nel settore sportswear e del 26% nel settore jewelry. Lo stesso vale per la Valle d’Aosta che mostra una percentuale negativa del 5,80% di spedizioni, ma considerevoli aumenti nel settore sportswear (+50%) e nel settore wine&beverage (+125%).

“L’emergenza Covid-19 ha amplificato i cambiamenti nelle modalità di acquisto di imprese e consumatori, favorendo una maggiore predisposizione verso il canale online. Il 2021 è appena iniziato, ma le restrizioni e la situazione di incertezza sembrano essere destinate a influenzare ancora il nostro comportamento d’acquisto. Le prime tendenze di mercato dell’anno mostrano prospettive di crescita dell’eCommerce sostanziali su tutto il territorio italiano, dettate da una maggiore consapevolezza delle potenzialità del mercato digitale, che porterà il digital divide tra nord e sud Italia progressivamente ad azzerarsi” commenta Roberto Fumarola, CEO & Founder di Qapla’.