Studi collegano Vaccini COVID a nuovo tipo di Disturbo Cerebrale Degenerativo Incurabile

Gli studi sui vaccini COVID-19 hanno suggerito un legame tra i vaccini e la malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ), una malattia cerebrale rara e mortale.

Uno studio francese in ristampa suggerisce che i vaccini di Pfizer, Moderna e AstraZeneca potrebbero aver contribuito all’emergere di un nuovo tipo di CJD sporadica che è molto più aggressivo e rapidamente progressivo rispetto alla forma tradizionale della malattia.

La malattia di Creutzfeldt-Jakob è causata da anomalie in una proteina cerebrale chiamata prione. Le proteine ​​presenti in natura sono generalmente innocue, ma quando si ammalano o si ripiegano male, provocano anche la deformazione dei prioni vicini, portando al deterioramento del tessuto cerebrale e alla fine alla morte.

La malattia è incurabile, poiché una volta che un prione viene infettato, continua a diffondersi ad altri prioni e attualmente non esiste un trattamento in grado di fermarne il progresso.

La maggior parte delle persone con CJD sono sporadiche, il che significa che vengono infettate senza una ragione apparente. Un piccolo sottogruppo di persone viene diagnosticato a causa dell’ereditarietà.

La malattia sporadica di Creutzfeldt-Jakob, sebbene si manifesti in modo casuale, è stata collegata al consumo di carne contaminata, come quella di una mucca infetta da prioni malati.

Sebbene la variante Omicron di COVID-19 non porti una regione prionica nella sua proteina spike, la variante originale di Wuhan di COVID-19 lo faceva. Pertanto, quando le informazioni sul gene della proteina spike della variante di Wuhan sono state trasformate in un vaccino come parte del DNA adenovirale e dei vaccini mRNA, è stata incorporata anche la regione del prione. Uno studio americano pubblicato sulla rivista Microorganisms ha indicato che la zona del prione è in grado di interagire con le cellule umane.

Dopo che un paziente ha assunto un vaccino mRNA da Pfizer o Moderna, l’mRNA viene incorporato naturalmente nelle cellule della persona, che quindi utilizzano le istruzioni dell’mRNA per produrre una proteina spike sintetica. Questo induce le cellule a pensare di essere state infettate, quindi creano una memoria immunitaria contro un componente del coronavirus.

Nel caso del vaccino AstraZeneca, che utilizza una piattaforma vettore adenovirale, il DNA della proteina spike viene trasportato nella cellula tramite un vettore adenovirale e quindi nel nucleo, dove viene immagazzinato tutto il DNA umano. Da lì, il DNA viene trascritto in mRNA e diventa la proteina spike.

Sebbene le principali organizzazioni sanitarie affermino che il materiale genetico nei vaccini non è incorporato nel DNA umano, studi sull’mRNA nelle cellule umane in laboratorio hanno scoperto che l’mRNA può essere trascritto nel DNA e quindi incorporato nel genoma umano.

Sfortunatamente, il processo biologico di traduzione delle informazioni dall’mRNA in proteine ​​non è né perfetto né immune da errori e può verificarsi un ripiegamento errato delle proteine.

Un altro studio statunitense, pubblicato sull’International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research, ha ipotizzato che una proteina spike mal ripiegata potrebbe, a sua volta, creare una regione prionica mal ripiegata che potrebbe interagire con prioni sani per causare danni, dando origine a Creutzfeldt- Malattia di Jakob.

Precedenti studi sulla CJD in gruppi di cannibali hanno indicato che la CJD può rimanere inattiva dopo l’infezione per circa 10 anni o più. Tuttavia, gli autori dello studio francese hanno scoperto che i casi di CJD osservati negli individui che avevano ricevuto i vaccini contro il COVID-19 avevano un esordio molto più rapido, con sintomi che si manifestavano già 11,38 giorni dopo essere stati vaccinati.

Uno studio peer-reviewed in Turchia (pdf) ha identificato un caso improvviso di CJD in una donna di 82 anni i cui sintomi sono comparsi un giorno dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino Sinovac COVID-19, noto anche come CoronaVac. A differenza dei vaccini basati su mRNA e vettori, CoronaVac è un vaccino inattivato, il che significa che contiene una versione inattivata del coronavirus originale.

Lo studio francese ha identificato 26 casi in Europa e negli Stati Uniti. Venti delle persone erano già morte quando lo studio è stato scritto e la morte si è verificata, in media, 4,76 mesi dopo la vaccinazione.

‘Questo conferma la natura radicalmente diversa di questa nuova forma di CJD, mentre la forma classica richiede diversi decenni’, hanno scritto i ricercatori.

L’autore principale dello studio, il dottor Jean-Claude Perez, ha dichiarato a The Epoch Times il 6 giugno via e-mail che tutti i 26 pazienti erano morti.

Fonte: The Epoch Times: Studies Link Incurable Prion Disease With COVID-19 Vaccines, autrice Marina Zhang.