Dove vive Stefano de Martino: la casa super lussuosa del conduttore di Affari Tuoi

La casa di lusso del conduttore di Affari Tuoi Stefano De Martino: dove vive oggi il presentatore più in vista della tv.

Stefano De Martino, noto volto di Rai 2 e amatissimo dal pubblico italiano, continua a essere al centro dell’attenzione non solo per i suoi impegni televisivi e teatrali, ma anche per la sua residenza milanese, un appartamento ristrutturato di recente che riflette il suo gusto raffinato e la sua personalità versatile.

L’abitazione milanese di Stefano De Martino: un progetto di ristrutturazione elegante e curato nei dettagli

Originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, Stefano De Martino vive a Milano da diversi anni, dove condivide la vita tra carriera e famiglia, in particolare con il figlio Santiago. La sua casa nella metropoli lombarda è spesso protagonista di post e storie sui social, attraverso i quali il conduttore mostra alcuni angoli di questo spazio che ha recentemente rinnovato con l’aiuto di due amici professionisti: l’interior designer Vincenzo Sabatino e l’architetto Domenico U Iovine.

Questa collaborazione ha dato vita a un ambiente che unisce eleganza e sobrietà, dove la cura maniacale per i dettagli crea un’atmosfera accogliente e ricercata. L’appartamento si distingue per un equilibrio tra elementi classici e moderni, con spazi luminosi e arredi studiati per esaltare ogni singolo ambiente. Uno degli ambienti più rappresentativi è senza dubbio il salotto, dove la scelta stilistica si orienta verso un bianco dominante sulle pareti, arricchito da decorazioni barocche sul soffitto, sulle porte e nelle cornici di un grande specchio che amplifica la percezione dello spazio e della luce.

Il conduttore ha voluto dare carattere e calore alla stanza con un grande divano in velluto viola, accompagnato da una poltrona in pelle e un tavolo in pietra circondato da sedie in vimini. A sottolineare la sua passione per la musica, nel salotto si trovano alcuni strumenti come il pianoforte e la chitarra, elementi che contribuiscono a rendere l’ambiente non solo elegante ma anche personale e vissuto. Il tutto è valorizzato da un parquet caldo e da un ampio tappeto bianco, che si integrano perfettamente con quadri astratti incorniciati in modo imponente e lampade da terra dallo stile contemporaneo, creando un connubio perfetto tra tradizione e modernità.

La camera da letto rispecchia un approccio minimalista con pareti bianche e parquet chiaro, mentre il tappeto ai piedi del letto mantiene una palette di colori neutri. Il letto matrimoniale con testiera in velluto blu rappresenta il fulcro della stanza, affiancato da comodini essenziali e lampade a parete che donano funzionalità senza rinunciare allo stile. La luminosità naturale è garantita da un balcone, la cui luce è modulata da una veneziana nera regolabile, soluzione scelta anche per la cucina, che mantiene la coerenza estetica minimalista dell’appartamento.

La cucina si distingue per le finiture in acciaio, che conferiscono un aspetto moderno e pulito. Qui, come nel resto della casa, le pareti bianche e il parquet creano un ambiente luminoso e di grande impatto visivo. I mobili chiari sono arricchiti da un piccolo bancone a penisola, mentre i pensili grigi con dettagli in acciaio si abbinano agli sgabelli e a una cantinetta dallo stile barocco posta vicino alla porta.

Questo mix di elementi vintage, come il tostapane in stile retrò, e arredi moderni con dettagli dorati crea un’atmosfera calda e accogliente, perfetta per la vita quotidiana di De Martino. In ogni angolo della sua casa, Stefano De Martino ha saputo coniugare funzionalità, estetica e comfort, creando un rifugio personale che riflette sia la sua vita lavorativa che quella privata, con uno stile che sa essere allo stesso tempo elegante e vivace.