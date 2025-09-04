Eurospin, ecco chi produce la pasta

Quando si parla di pasta venduta nei discount, è facile cadere nel pregiudizio che questi prodotti siano di qualità inferiore.

Un’attenta analisi delle etichette può sorprendere: la pasta a marchio Eurospin, uno dei leader nel settore discount italiano, è in realtà prodotta da alcuni dei più rinomati pastifici italiani. Questo meccanismo di produzione, basato sulle cosiddette private label, permette a Eurospin di offrire pasta di buon livello a prezzi competitivi, affidandosi a produttori di lunga tradizione e prestigio.

Per scoprire chi si cela dietro la produzione della pasta Eurospin, basta osservare con attenzione le confezioni di alcune linee di prodotto, come Tre Mulini, Tre Mulini Bronzo, Amo Essere Eccellente e la pasta all’uovo Tre Mulini. Sull’etichetta infatti è indicato lo stabilimento di produzione, che corrisponde spesso a grandi nomi del settore pastario italiano. Eurospin non produce direttamente la pasta, ma si avvale della collaborazione di diverse aziende di prestigio, garantendo così un equilibrio tra qualità e prezzo.

Questa strategia rappresenta un esempio emblematico di come i discount moderni abbiano saputo evolvere, offrendo prodotti che non temono il confronto con marchi tradizionali, grazie anche alle private label: marchi esclusivi del distributore realizzati da produttori affermati, che evitano i costi di marketing e distribuzione tipici dei brand più noti.

I produttori dietro le linee di pasta Eurospin

Ogni linea di pasta Eurospin è affidata a un produttore diverso, selezionato per competenze specifiche e riconosciuta eccellenza.

Tre Mulini Bronzo è prodotta da Molino e Pastificio De Matteis Agroalimentare S.p.A. , con sede a Flumeri (AV). Si tratta dello stesso stabilimento che produce la rinomata Pasta Armando , simbolo di qualità nel settore.

è prodotta da , con sede a Flumeri (AV). Si tratta dello stesso stabilimento che produce la rinomata , simbolo di qualità nel settore. La linea Amo Essere Eccellente è affidata al Pastificio Liguori di Gragnano (NA), una delle eccellenze storiche della pasta italiana, famosa per la sua lavorazione artigianale e il riconoscimento IGP di Gragnano.

è affidata al di Gragnano (NA), una delle eccellenze storiche della pasta italiana, famosa per la sua lavorazione artigianale e il riconoscimento IGP di Gragnano. Per la linea biologica Amo Essere Bio , il produttore è Valdigrano di Flavio Pagani S.r.l. , con sede a Rovato (BS), noto per la sua specializzazione nella pasta biologica di alta qualità.

, il produttore è , con sede a Rovato (BS), noto per la sua specializzazione nella pasta biologica di alta qualità. Infine, la pasta all’uovo Tre Mulini è realizzata dal Pastificio Colussi a Fossano (CN), azienda di lunga esperienza che produce anche marchi storici come Agnesi e Del Verde.

Va sottolineato che, sebbene la pasta Eurospin venga realizzata negli stessi stabilimenti di marchi prestigiosi, essa non è identica a quelle linee premium. Diverse ricette, metodi produttivi e controlli qualità specifici contribuiscono a differenziare i prodotti, mantenendo però un livello qualitativo più che soddisfacente.

La presenza di pasta Eurospin prodotta da grandi pastifici italiani testimonia un cambiamento significativo nella percezione e nell’offerta dei discount. Oggi, questi canali di vendita sono scelti da un numero sempre maggiore di consumatori non solo per il prezzo, ma anche per la qualità garantita.

Le private labels, come Tre Mulini e Amo Essere Eccellente, rappresentano infatti un modello di successo: confezioni con packaging essenziale e marchi meno noti ma realizzati da produttori affermati, che consentono di abbattere i costi legati alla pubblicità e alla distribuzione, trasferendo il risparmio direttamente al consumatore finale.

Questa dinamica ha reso Eurospin un punto di riferimento non solo per chi cerca risparmio, ma anche per chi desidera un prodotto di qualità certificata, proveniente da aziende storiche del Made in Italy.

In ambito gastronomico, la trasparenza sull’origine della pasta è un elemento importante per il consumatore moderno, sempre più attento alla qualità e alla provenienza dei prodotti alimentari. Eurospin, con la sua strategia di collaborazioni selezionate, dimostra che anche nel mondo dei discount è possibile coniugare convenienza e tradizione.