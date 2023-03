Richiamo Volontario di Prosciutto Cotto di Alta Qualità, ecco in quali Supermercati

Il Ministero della Salute ha segnalato sul proprio sito internet l’avvio di un richiamo volontario da parte del produttore del Prosciutto Cotto di alta qualità venduto con i marchi La Bottega del Gusto di Eurospin, Il Mercato di Carrefour e Sapori Genuini di In’s Mercato. Il motivo del richiamo è il rischio di presenza di soia non dichiarata in etichetta.

Questi prodotti sono venduti in tranci da 750 grammi con i numeri di lotto L230559 e i termini minimi di conservazione 09/04/2023, Sapori Genuini, 11/04/2023, Il Mercato, e 24/04/2023, La Bottega del Gusto. La produzione è stata effettuata dall’azienda Motta Srl nello stabilimento di via Capuana 44 a Barlassina, in provincia di Monza e Brianza.

A scopo precauzionale si raccomanda a tutte le persone allergiche o intolleranti alla soia a non consumare i prodotti interessati dal richiamo.