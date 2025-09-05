Il Paradiso delle Signore, nel cast entra Iuliana Calcantici: tutto su di lei (e chi interpreterà)

Chi è l’attrice Iuliana Calcantici, new entry nel cast della fortuna serie di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore.

Mancano pochi giorni alla ripresa della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la celebre fiction di Rai Uno che da lunedì 8 settembre riporterà il pubblico nel cuore del boom economico italiano con nuove trame, personaggi e intrighi ambientati nella Milano degli anni ’50 e ’60.

Tra le novità più attese della stagione numero 11 (la decima in fascia daytime) figura l’ingresso di una giovane attrice emergente, Iuliana Calcantici, che interpreterà Caterina Rinaldi, un ruolo destinato a portare freschezza e profondità al racconto.

Iuliana Calcantici: la nuova protagonista de Il Paradiso delle Signore

Nata e cresciuta in Moldavia, Iuliana Calcantici ha 22 anni ed è arrivata in Italia nel 2013 seguendo la madre, trasferitasi per motivi di lavoro. Dopo aver scoperto la passione per la recitazione, ha intrapreso un percorso formativo serio, frequentando l’ATC sotto la guida di Luciano Calderoni. Nonostante alcune esperienze brevi sul set, questo sarà il suo primo ruolo di grande rilievo, che le offre un’importante vetrina in una serie che ha già lanciato molti giovani talenti italiani. Il suo personaggio, Caterina Rinaldi, è la figlia ventenne di Fulvio Rinaldi, interpretato da Simone Montedoro.

Entrambi rappresentano le nuove figure chiave di questa stagione, portando con sé una trama inedita che ruota attorno ai rapporti familiari e ai cambiamenti generazionali. Caterina è una ragazza in piena transizione, che sta scoprendo se stessa e il mondo che la circonda, racconta Iuliana nell’intervista a Libero Magazine. Tornata a Milano da una vacanza trascorsa dalla zia a Roma, dove ha incontrato il suo primo amore e aperto nuovi orizzonti, Caterina comincia a mettere in discussione il rapporto con il padre, un uomo che la vede ancora come una bambina, mentre lei cerca di emanciparsi e affermare la propria indipendenza, anche attraverso il lavoro e la passione per la moda.

Un aspetto particolarmente interessante di Caterina è il suo legame con la fede, che per lei rappresenta un punto di riferimento fondamentale in un contesto sociale e personale non semplice. La giovane donna si aggrappa alla spiritualità come sostegno per affrontare le difficoltà della vita, un tratto che riflette la realtà di molti giovani dell’epoca del boom, quando la religione era spesso un’àncora di salvezza.

Iuliana Calcantici, pur essendo battezzata e cresciuta in una famiglia ortodossa molto credente, si dichiara non praticante ma aperta a un’interpretazione più moderna e inclusiva della fede, riconoscendo i cambiamenti in atto anche nel mondo religioso. Pur essendo la sua prima esperienza in un set così lungo e complesso, Iuliana ha trovato un ambiente accogliente e stimolante. Simone Montedoro, che interpreta Fulvio Rinaldi, si è dimostrato un collega disponibile e rassicurante, aiutandola a superare le inevitabili insicurezze legate a un ruolo così importante.

“Mi sono sentita trattata alla pari, senza mai provare soggezione,” racconta l’attrice. La passione per il mestiere, sottolinea, è un elemento che accomuna tutti gli attori, dai più esperti ai più giovani, contribuendo a creare un clima di rispetto e collaborazione. Iuliana riconosce di condividere con Caterina diverse caratteristiche, tra cui il rigore, la precisione e il rispetto verso le persone più anziane, tratti che ritiene fondamentali anche nella vita reale.

L’ingresso di Iuliana Calcantici e la sua interpretazione di Caterina Rinaldi rappresentano dunque un valore aggiunto per Il Paradiso delle Signore, che conferma la sua capacità di rinnovarsi e di raccontare con autenticità e sensibilità le sfide e le emozioni di un’Italia in trasformazione.